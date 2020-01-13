Перес: Куртуа — лучший вратарь в мире, он это показал это в матче с «Атлетико»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу команды в Суперкубке Испании, назвав Тибо Куртуа лучшим вратарём в мире.

«Мы одержали заслуженную победу. Но нужно поздравить „Атлетико“, как достойного соперника.



Куртуа — лучший вратарь в мире, он показал это в матче с „Атлетико“. Федерико Вальверде также провёл невероятный матч.



У нас нет мнения о формате Суперкубка, мы просто делаем то, что нам говорят. Но мы наслаждались пребыванием здесь (в Саудовской Аравии. — Прим. „Чемпионата“), увидев сколько фанатов „Реала“ в этой стране», — приводятся слова Переса в «твиттере» журналиста Дермота Корригана.

«Реал» в 11-й раз выиграл Суперкубок Испании. По этому показателю клуб уступает только «Барселоне» (13).