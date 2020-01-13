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«Ювентус» на выезде обыграл «Рому» и возглавил таблицу чемпионата Италии

«Ювентус» на выезде обыграл «Рому» и возглавил таблицу чемпионата Италии
Футбол / Италия 0

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, отправивший мяч в ворота соперника на 3-й минуте. Спустя семь минут преимущество туринской команды увеличил нападающий Криштиану Роналду, реализовав пенальти. В середине второго тайма форвард «Ромы» Диего Перотти сократил разницу в счёте, забив с 11-метровой отметки.

«Ювентус», набрав 48 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. Второе место занимает миланский «Интер» (46), третье — римский «Лацио» (42). В первую пятёрку входят также «Аталанта» (35) и «Рома» (35).

Италия - Серия А. 19-й тур
12 января 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Демирал – 3'   0:2 Роналду – 10' (пен)   1:2 Перотти – 68' (пен)
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