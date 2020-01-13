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Слуцкий рассказал о введение в «Рубине» системы штрафов

Слуцкий рассказал о введение в «Рубине» системы штрафов
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о принципах своей работы, а также прокомментировал своё решение о вводе штрафов игроков.

«Футболисты, с которыми я работаю, глобально для меня лучшие. Я могу критиковать вас в индивидуальных беседах, но для всего мира вы лучшие. Мы полностью фокусируемся на том, чтобы вас делать лучше по мере наших возможностей. Вся методика, которая вам будет предложена, строится через ваше сознание. Не через ор, крик и оскорбления, хотя всё это будет, кроме последнего.

Я знаю, что у вас не было системы штрафов. Я ввожу систему штрафов не для того, чтобы сделать несколько богаче самого себя или футбольный клуб «Рубин». Это сделано для того, на мой взгляд, когда человек опаздывает или нарушает какие-то вещи, читать взрослому человеку мораль, что так нельзя поступать — это неправильно. Все штрафы, которые будут собираться, идут на общекомандные нужды — тим-активити, что-то еще. Все деньги остаются внутри команды», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

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