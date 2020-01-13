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Крал попал в сферу интересов клуба АПЛ

Крал попал в сферу интересов клуба АПЛ
Крал попал в сферу интересов клуба АПЛ
Футбол / РПЛ 0

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал попал в сферу интересов клуба АПЛ. Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic, «Ньюкасл» проявляет интерес к Кралу.

По данным источника, «Ньюкасл» обеспокоен количеством травмированных игроков и намерен усилиться в зимнее трансферное окно. Помимо Крала «Ньюкасл» следит за полузащитником «Страсбура» Ибрагимом Сиссиоко и хавбеком «Лилля» Тиаго Майей.

Крал перешёл в «Спартак» из «Славии» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 21-летний чешский хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года.

Крал: Англия – моя маленькая мечта
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