Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал попал в сферу интересов клуба АПЛ. Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic, «Ньюкасл» проявляет интерес к Кралу.

По данным источника, «Ньюкасл» обеспокоен количеством травмированных игроков и намерен усилиться в зимнее трансферное окно. Помимо Крала «Ньюкасл» следит за полузащитником «Страсбура» Ибрагимом Сиссиоко и хавбеком «Лилля» Тиаго Майей.

Крал перешёл в «Спартак» из «Славии» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 21-летний чешский хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года.