Сарри: у Демирала может быть серьёзная травма

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о защитнике команды Мерихе Демирале, который получил травму в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1).

«У Демирала растяжение связок, и мы больше ничего не сможем узнать до утра. Однако у нас есть ощущение, что у него может быть серьёзная травма», — приводит слова Сарри Football Italia.

Сарри также пожелал скорейшего выздоровления хавбеку «Ромы» Николо Дзаньоло, который получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте встречи.



Демирал перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2024 года.