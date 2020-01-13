Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сарри: у Демирала может быть серьёзная травма

Сарри: у Демирала может быть серьёзная травма
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мнением о защитнике команды Мерихе Демирале, который получил травму в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1).

«У Демирала растяжение связок, и мы больше ничего не сможем узнать до утра. Однако у нас есть ощущение, что у него может быть серьёзная травма», — приводит слова Сарри Football Italia.

Сарри также пожелал скорейшего выздоровления хавбеку «Ромы» Николо Дзаньоло, который получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте встречи.

Демирал перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2024 года.

Полузащитник «Ромы» Дзаньоло получил тяжёлую травму в матче с «Ювентусом»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020