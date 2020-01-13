Фонсека: горжусь «Ромой» и верю в рисковый футбол с таким соперником, как «Ювентус»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился мнением о матче с «Ювентусом» в рамках чемпионата, в котором римский клуб потерпел поражение со счётом 1:2.

«Мы подарили «Ювентусу» два быстрых мяча, но после этого мы хорошо играли, провели качественный второй тайм. Однако после пенальти было тяжело перевернуть игру.

Я верю в смелый и мужественный футбол и тот, в котором ты рискуешь. Бывают ошибки, но главное правильно на них отреагировать. И я считаю, что мы хорошо провели этот матч. Горжусь тем, как мы продолжили игру после тех пропущенных мячей», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

«Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Паулу Фонсеки набрали 35 очков в 19 турах Серии А.