Фонсека: горжусь «Ромой» и верю в рисковый футбол с таким соперником, как «Ювентус»
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился мнением о матче с «Ювентусом» в рамках чемпионата, в котором римский клуб потерпел поражение со счётом 1:2.
«Мы подарили «Ювентусу» два быстрых мяча, но после этого мы хорошо играли, провели качественный второй тайм. Однако после пенальти было тяжело перевернуть игру.
Я верю в смелый и мужественный футбол и тот, в котором ты рискуешь. Бывают ошибки, но главное правильно на них отреагировать. И я считаю, что мы хорошо провели этот матч. Горжусь тем, как мы продолжили игру после тех пропущенных мячей», — приводит слова Фонсеки Football Italia.
«Рома» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Паулу Фонсеки набрали 35 очков в 19 турах Серии А.
«Ювентус» на выезде обыграл «Рому» и возглавил таблицу чемпионата Италии
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