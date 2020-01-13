Защитник «ПСЖ» Курзава отказал «Интеру»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава по-прежнему не определился с местом продолжения карьеры в преддверии ухода из своего нынешнего клуба по истечении контракта летом этого года.
Как сообщает L’Equipe, несколько недель назад предложение французу сделал «Интер». Нерадзурри хотели бесплатно заполучить игрока по окончании сезона и предложили ему щедрый контракт, а также несколько миллионов евро в качестве подписного бонуса. Однако Лейвин ответил отказом.
Уточняется, что «Интер» пока не намерен оставлять попыток усилиться 27-летним футболистом и в последние дни возобновил работу над трансфером.
Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а ранее играл за «Монако», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне защитник провёл 10 матчей во французской Лиге 1 и получил 2 жёлтые карточки.
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