Стали известны причины отказа Хави возглавить «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес отказался возглавить сине-гранатовых в ближайшее время.



Как сообщает Mundo Deportivo, одной из основных причин решения специалиста стало желание построить в клубе свой проект с нуля. Хави хочет провести с коллективом полноценную предсезонную подготовку и не горит желанием браться за работу в середине кампании на фоне неудовлетворительных результатов.



Также испанца смутил тот факт, что «Барселона» потребовала от него ответа в максимально сжатые сроки. Помимо этого, экс-полузащитник хотел воспользоваться возможностью завоевать трофей с «Аль-Саддом», поскольку на момент переговоров его подопечным предстояло сыграть в полуфинале Кубка Катара. В итоге команда одержала победу.

Хави отказал «Барселоне». Теперь туда может прийти Почеттино Ему уже сделали предложение.