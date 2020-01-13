Стали известны причины отказа Хави возглавить «Барселону»

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес отказался возглавить сине-гранатовых в ближайшее время.
Как сообщает Mundo Deportivo, одной из основных причин решения специалиста стало желание построить в клубе свой проект с нуля. Хави хочет провести с коллективом полноценную предсезонную подготовку и не горит желанием браться за работу в середине кампании на фоне неудовлетворительных результатов.
Также испанца смутил тот факт, что «Барселона» потребовала от него ответа в максимально сжатые сроки. Помимо этого, экс-полузащитник хотел воспользоваться возможностью завоевать трофей с «Аль-Саддом», поскольку на момент переговоров его подопечным предстояло сыграть в полуфинале Кубка Катара. В итоге команда одержала победу.
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