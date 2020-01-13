Фарфан не планирует завершать карьеру
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, что пока не намерен заканчивать карьеру и хотел бы продолжить выступление в Европе.
«У меня есть контракт с «Локомотивом» до мая. Ещё будет время, чтобы сесть и поговорить с клубом. Представляю себя какое-то время в Европе, хочу наслаждаться футболом в самых сильных лигах и ещё раз сыграть в Лиге чемпионов. Планирую играть ещё 2-3 года», — приводит слова Фарфана Movistar Deportes.
Напомним, контракт перуанского нападающего, которому исполнилось 35 лет, с московским клубом рассчитан до лета 2020 года. На данный момент Джефферсон Фарфан восстанавливается после тяжёлой травмы колена. Ранее сообщалось, что сроки его возвращения могут растянуться до мая этого года.
Сроки восстановления Фарфана могут растянуться до мая 2020 года
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