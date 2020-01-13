Фарфан не планирует завершать карьеру

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, что пока не намерен заканчивать карьеру и хотел бы продолжить выступление в Европе.

«У меня есть контракт с «Локомотивом» до мая. Ещё будет время, чтобы сесть и поговорить с клубом. Представляю себя какое-то время в Европе, хочу наслаждаться футболом в самых сильных лигах и ещё раз сыграть в Лиге чемпионов. Планирую играть ещё 2-3 года», — приводит слова Фарфана Movistar Deportes.

Напомним, контракт перуанского нападающего, которому исполнилось 35 лет, с московским клубом рассчитан до лета 2020 года. На данный момент Джефферсон Фарфан восстанавливается после тяжёлой травмы колена. Ранее сообщалось, что сроки его возвращения могут растянуться до мая этого года.