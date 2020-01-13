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Магуайр: проблема «Манчестер Юнайтед» — нестабильность

Магуайр: проблема «Манчестер Юнайтед» — нестабильность
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу над «Норвичем» в матче 22-го тура Премьер-лиги (4:0).

«Наша проблема заключается в нестабильности. Мы сыграли две хороших матча и один плохой, и это было недостаточно хорошо с точки зрения стабильности. Выступили мы хорошо, победа и матч на ноль, но в среду мы должны добиться ещё одного хорошего результата.

Я уже говорил, что, если мы выдадим победную серию, у нас будут все шансы для финиша в зоне Лиги чемпионов. У меня было небольшое повреждение, но я обычно быстро восстанавливаюсь и могу играть с небольшой болью. Сейчас я в порядке и прошёл через игру невредимым. Я чувствую себя хорошо и готов играть снова», — приводит слова Магуайра ESPN.

Источник: Магуайр избежал серьёзной травмы
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