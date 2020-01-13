«Вулверхэмптон» включился в борьбу за Лемара. Игроком интересуются клубы из России

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, руководство «Вулверхэмптона» сделало француза одной из главных целей на январское трансферное окно. Кроме того, внимание на игрока обратили «Арсенал» и «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что на него также претендуют неназванные клубы из России и другие европейские команды.

У «Вулверхэмптона» рабочие отношения с агентом Жорже Мендешем, который помогает Лемару найти новый клуб, так что это может помочь в осуществлении трансфера. Главный тренер английской команды Нуну Эшпириту Санту также сказал, что клуб нуждается в новых подписаниях.

В нынешнем сезоне Лемар принял участие в 15 матчах испанской Примеры и 6 встречах Лиги чемпионов. Француз не отметился забитыми мячами или результативными передачами. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2023 года.