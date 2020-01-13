Ширер: «Манчестер Юнайтед»? На месте Мэддисона остался бы в «Лестере»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Алан Ширер прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику «Лестер Сити» Джемсу Мэддисону.
«Мне абсолютно понятно желание «Манчестер Юнайтед» заполучить Мэддисона, если это правда. Он отличный игрок. Но я буду удивлён, если «Лестер» позволит ему уйти в это трансферное окно. С учётом того, как у команды складывается сезон, как играет сам Джеймс и что сейчас на кону… Я не могу представить, что они отпустят одного из своих ведущих футболистов в январе.
Если бы я был Мэддисоном, то прямо сейчас остался бы в «Лестере». Нынешнее положение «Манчестер Юнайтед» в борьбе за место в топ-4 показывает, что им ещё нужно прибавлять, и неясно, сколько времени это займёт. Я понимаю, что это большой клуб, но, учитывая, где Джеймс находится сейчас, думаю, ему было бы лучше остаться в «Лестере» до конца сезона, а потом снова оценить положение дел», — цитирует Ширера Daily Mail со ссылкой на Coral.
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