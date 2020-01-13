Джеррард считает, что Фергюсон знал о приближающемся кризисе в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мыслями об уходе сэра Алекса Фергюсона из «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.
Шотландский специалист выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне-2012/2013, после чего закончил тренерскую карьеру и стал послом клуба. После ухода Фергюсона «Манчестер Юнайтед» больше не становился обладателем чемпионского титула лиги.
«Думаю, Фергюсон мог слышать эти скрипучие звуки и что клуб уже находился в опасности и был близок к кризису. Считаю, что он знал, что клубу потребуется ещё один цикл, чтобы восстановить свою мощь. Сейчас мы можем заметить, что этот процесс, возможно, требует больше времени, чем думали многие», — приводит слова Джеррарда Daily Express со ссылкой на подкаст Джейми Каррагера.
Джеррард: жалею, что покинул «Ливерпуль». Я мог застать начало эры Клоппа
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