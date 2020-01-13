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Слуцкий рассказал о гневном сообщении от девушки, перепутавшей его с депутатом

Слуцкий рассказал о гневном сообщении от девушки,
Слуцкий рассказал о гневном сообщении от девушки, перепутавшей его с депутатом
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как его путали с депутатом Леонидом Слуцким.

«У меня была очень смешная история. В «Инстаграм», в директ однажды пришло гневное сообщение от девушки. Она писала, что я должен срочно покинуть свой пост в Государственной Думе, что человеку с моими моральными ценностями, поведением там не место. Я ответил: «Извините, действительно, есть Леонид Слуцкий депутат, но я Леонид Слуцкий — футбольный тренер. Он Эдуардович, я Викторович». Она не услышала меня и продолжила. Я во второй раз пишу: «Ну я всё понял, я разделяю, наверное, ваш гнев, но это не я». Когда она поняла, что обозналась, то в секунду переобулась и пригласила меня вступить в общество по защите от домашнего насилия: «Вы очень известный человек, у вас куча подписчиков в «Инстаграме», вы должны сейчас же подписаться на все наши аккаунты».

Часто ли нас путают? Было несколько раз: когда мне кто-то звонил или я куда-то звонил и представлялся. Ещё было несколько комичных ситуаций, когда в новостях рассказывали про депутата Леонида Слуцкого, а давали при этом мою фотографию. Не скажу, что я как-то сильно пострадал от своего полного тёзки, но такие истории были. Стараюсь относиться к этому с юмором. Иногда, когда шлю СМС какому-то незнакомому человеку, «вас беспокоит Леонид Слуцкий», дописываю — «не депутат», — цитирует Слуцкого «Медуза».

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