Слуцкий рассказал о гневном сообщении от девушки, перепутавшей его с депутатом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как его путали с депутатом Леонидом Слуцким.
«У меня была очень смешная история. В «Инстаграм», в директ однажды пришло гневное сообщение от девушки. Она писала, что я должен срочно покинуть свой пост в Государственной Думе, что человеку с моими моральными ценностями, поведением там не место. Я ответил: «Извините, действительно, есть Леонид Слуцкий депутат, но я Леонид Слуцкий — футбольный тренер. Он Эдуардович, я Викторович». Она не услышала меня и продолжила. Я во второй раз пишу: «Ну я всё понял, я разделяю, наверное, ваш гнев, но это не я». Когда она поняла, что обозналась, то в секунду переобулась и пригласила меня вступить в общество по защите от домашнего насилия: «Вы очень известный человек, у вас куча подписчиков в «Инстаграме», вы должны сейчас же подписаться на все наши аккаунты».
Часто ли нас путают? Было несколько раз: когда мне кто-то звонил или я куда-то звонил и представлялся. Ещё было несколько комичных ситуаций, когда в новостях рассказывали про депутата Леонида Слуцкого, а давали при этом мою фотографию. Не скажу, что я как-то сильно пострадал от своего полного тёзки, но такие истории были. Стараюсь относиться к этому с юмором. Иногда, когда шлю СМС какому-то незнакомому человеку, «вас беспокоит Леонид Слуцкий», дописываю — «не депутат», — цитирует Слуцкого «Медуза».
- 13 января 2020
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