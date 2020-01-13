Слуцкий: к каминг-ауту в футболе не готово ни общество, ни эти люди

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о вопросе каминг-аутов в футболе.
«Я думаю, что в настоящий момент к этому не готово ни общество, ни эти люди. Со всех сторон будет спокойнее, если обойдётся без официальных публикаций. Причём речь идёт не только о российском футболе. Уж, казалось бы, более толерантной страны в этом плане, чем Нидерланды, вообще трудно сыскать. Но я не знаю ни одного случая каминг-аута и в голландском футболе. При этом, да, много случаев каминг-аутов в фигурном катании, в прыжках в воду — в тех видах спорта, которые не настолько мужественны. Хотя я не хочу обидеть ни Нэтана Чена, ни Юдзуру Ханю. Хавьер Фернандес — вообще мачо! Но в футболе таких случаев я вообще не припомню — именно на серьёзном уровне. Мне кажется, или этого нет, или это не принято.
В общем, я не стал бы выделять Россию. Мне вообще сложно рассуждать на эту тему, потому что в моём окружении нет ни одного человека, про которого я бы знал, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. У меня просто нет опыта общения. Хотя шуток на эту тему в мужских командах, как вы понимаете, предостаточно — как и в любом мужском коллективе», — цитирует Слуцкого «Медуза».
- 13 января 2020
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