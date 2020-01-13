Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что президент России Владимир Путин является самым влиятельным человеком в российском футболе.
«Думаю, самый влиятельный человек в стране — он и самый влиятельный человек в российском футболе. Владимир Путин — самый влиятельный человек в российском футболе? Думаю, да. Потому что когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее. Он — человек, который при желании может повлиять на все процессы», — приводит слова Слуцкого «Медуза».
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Ранее он тренировал «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, «Халл Сити» и «Витесс».
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