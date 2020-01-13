Защитник тульского «Арсенала» Хагуш: хочется быть выше «Спартака» и «Локомотива»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона-2019/2020 Российской Премьер-Лиги.



«Время покажет, какие у нас амбиции. Будем двигаться от игры к игре. Хочется быть выше «Спартака» и «Локомотива».



Что касается новичков, то зачем они нам? У нас и так хорошая команда. Если руководство решит и кого-то возьмёт, тогда и посмотрим.



Я поддерживаю общение с Лукой Джорджевичем. Общался с ним ещё до нового года. Говорит, что нормально восстанавливается. После такой травмы ему предстоит очень много работать. Желаю ему скорейшего восстановления», — передаёт слова Хагуша корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

Тульский «Арсенал» располагается на шестом месте в чемпионате России в этом сезоне. Подопечные Игоря Черевченко набрали 25 очков в 19 турах.