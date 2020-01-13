Полузащитник ЦСКА Гордюшенко находится на просмотре в «Торпедо»

В московском «Торпедо» подтвердили информацию в СМИ, согласно которой полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в настоящее время находится на просмотре в команде.
«В настоящий момент Астемир Гордюшенко находится на просмотре и тренируется вместе с нашей командой», — заявили в пресс-службе «Торпедо» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.
Гордюшенко является воспитанником ЦСКА, в составе которого дебютировал в сентябре 2016 года. Во второй половине минувшего сезона футболист на правах аренды выступал за «Тюмень». В нынешней кампании 22-летний хавбек ни разу не вышел на поле в Российской Премьер-Лиге.
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» после 25 туров располагается на второй строчке в таблице Футбольной национальной лиги с 51 очком в активе.
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