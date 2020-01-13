Антон Миранчук пошутил, что сменил имидж ради журналистов

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящих сборов команды и подготовки к весенней части чемпионата России сезона-2019/2020.
«Отдыхал с девушкой. Всё понравилось. Единственное, с погодой не повезло, потом прилетели в Дубай, там уже были Влад Игнатьев, Рифат. Поиграли с ними на пляже, покушали, в общем, весело провели время. Всех ребят, кто здесь присутствует, рад видеть. Все весёлые, загорелые. Сейчас начнём вместе работать. Сначала тяжело – потом легче.
Дальнейшие планы: сбор в Марбелье – две недели. Далее турнир в Катаре и уже третьи сборы опять в Марбелье. Задача победить в турнире? Цель каждого турнира – победа. Побеждать всегда приятно.
Что касается набора формы, нам дали индивидуальную программу на отпуск, всё выполнил от и до. Сейчас пробежал тест и чувствую себя отлично. Дай бог, чтобы мы отлично прошли все сборы. Нам выдали всё оборудование, чтобы отслеживать состояние.
Зачем сменил имидж? Чтобы было легче различать с братом, и вам же легче. Шучу, на самом деле просто захотелось что-то изменить», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 13 января 2020
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