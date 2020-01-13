СМИ: Хакими не перейдёт в «Баварию»

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», не перейдёт в «Баварию», утверждает Kicker.



Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб сделал «сливочным» запрос по 21-летнему марокканскому футболисту, однако, по словам издания, у него нет шансов заполучить игрока. Ожидается, что Ашраф либо вернётся в «Реал», либо продолжит карьеру в «Боруссии», если стороны согласуют выкуп по истечении аренды.



Хакими перешёл в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года и не предусматривающей права выкупа. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки.

«Боруссия» Д хочет выкупить Хакими