Алексей Миранчук отказался комментировать слухи об уходе из «Локомотива»
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук отказался комментировать слухи о возможном переходе в стан одного из клубов, выступающих в пяти ведущих европейских лигах.
«Я не комментирую, братан», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы такие европейские клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Лацио» и «Милан». Позже стало известно, что россонери отказались от идеи приобретения российского футболиста.
В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 24-летнего хавбека 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.
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