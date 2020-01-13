«Ювентус» подтвердил повреждение крестообразной связки у Демирала

«Ювентус» подтвердил тяжёлую степень травмы защитника команды Мериха Демирала. Игрок получил повреждение крестообразной связки. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Во время матча 19-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1) Мерих Демирал получил травму связок на левом колене. Медицинское обследование выявило у игрока сборной Турции повреждение передней крестообразной связки вместе с сопутствующей травмой мениска. В ближайшее время Демиралю предстоит перенести операцию. Также в этом матче полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло порвал крестообразную связку колена.
Демирал перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2024 года.
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