«Интер» надеется сбить цену на Эриксена до € 10 млн

«Интер» продолжает работу над переходом полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клубы находятся на стадии согласования суммы перехода. Нерадзурри не горят желанием выплачивать «шпорам» требуемые € 20 млн. Генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта надеется, что цену удастся снизить в два раза – до € 10 млн.
Также стала известна зарплата Эриксена, прописанная в согласованном с «Интером» контракте – € 7,5 млн в год. Ранее сообщалось, что хавбек требует у клуба оклад в размере € 10 млн.
Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник в 18 матчах английской Премьер-лиги отправил в ворота соперников 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 5 жёлтых карточек.
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