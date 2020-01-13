В. Игнатьев — о назначении Кашшаи: сегодня этот, завтра другой

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о назначении Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.

«Судейство? Мне не особо интересна эта тема. Знаю о назначении Виктора Кашшаи. Сегодня этот, завтра другой…» — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

Напомним, новым главой департамента судейства Российского футбольного союза стал бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Ранее данную должность занимал Александр Егоров, который был назначен на неё в мае 2018 года. В ноябре прошлого года Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца декабря на исправление ситуации с судейством в чемпионате России.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в активе в 19 турах.