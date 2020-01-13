В. Игнатьев: Роналду не получил «Золотой мяч» во многом из-за меня? Можно и так сказать

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал об отдыхе на Ближнем Востоке, а также поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Отдыхал в Эмиратах, там были многие ребята из команды. Приехал туда с семьёй. В ходе сезона было мало времени, чтобы видеться с семьёй и родителями. В отпуске в футбол не играл, только мячиком жонглировал. Смотрел «Реал» – «Барселона», еле смогли найти трансляцию. Всегда болел за мадридцев из-за Роналду, а теперь, когда он ушёл, продолжаю за них болеть.
Раньше любил испанский чемпионат, а теперь больше итальянский. Роналду не получил «Золотой мяч» во многом из-за меня? Можно и так сказать. Играть против моего кумира было непередаваемо. Он очень резок, техничен – и это в 34 года! А его недавний прыжок… Никто не может повторить. Говорите, в Турине есть заведение, где мяч подвесили на ту высоту и все желающие пытаются допрыгнуть? В следующем отпуске я буду там. Не мог даже представить, что он бегает рядом со мной. Приятные ощущения, которые останутся на всю жизнь», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 13 января 2020
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