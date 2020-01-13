ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах

ЦСКА на официальном сайте огласил расписание зимних сборов клуба.

Все три сбора московский клуб проведёт в испанском городе Кампоаморе. Первый пройдёт с 14 по 25 января, второй — с 29 января по 9 февраля, третий — с 13 по 23 февраля.

Московский клуб проведёт на сборах 10 товарищеских матчей. 24 января «армейцы» встретятся с ирландским «Дандолком», 25-го — с австрийским ЛАСКом. Также подтверждены матчи со «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланном» (5 февраля), «Оддом» (8 февраля) и «Картахеной» (19 февраля).

Соперники по матчам 9, 15 и 22 февраля будут названы позднее. На 22-е запланированы две игры.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020