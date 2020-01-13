«Краснодар» проведёт три тренировочных сбора в Испании
Футболисты «Краснодара» начали подготовку к возобновлению сезона, сообщает пресс-служба «быков».
После двух дней медицинских тестов и втягивающих тренировок в Краснодаре игроки отправятся на предсезонные сборы 15 января. Все три тренировочных сбора «Краснодара» пройдут в Испании. С 15 по 26 января команда проведёт первый сбор в городе Эстепона. Второй сбор состоится в Марбелье с 30 января по 10 февраля. Последний, третий, сбор пройдёт в Марбелье с 13 по 23 февраля.
«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Краснодар» проведёт 1 марта. Соперником «быков» в домашней игре станет «Уфа».
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