Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Новый имидж Ан. Миранчука и суровый Баринов. Фото с медобследования игроков «Локомотива»

Антон Миранчук
Новый имидж Ан. Миранчука и суровый Баринов. Фото с медобследования игроков «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 13 января, в Москве игроки «Локомотива» прошли медобследование с целью подготовки к сборам и заключительному отрезку сезона.

Врач «Локомотива» Сергей Хайкин подвёл итоги медосмотра в клинике спортивной медицины в Лужниках,

«Медосмотр прошёл замечательно, ребят осматривали основные специалисты по всем соматическим системам, сделали ультразвук органов брюшной области, прошли рентгенографию лёгких. Сегодня на медосмотре были 14 футболистов – все в хорошем настроении, никаких жалоб нет. Планируется, что оставшиеся игроки пройдут обследование на сборе в Испании», — рассказал Хайкин.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о подготовке команды к весенней части чемпионата России сезона-2019/2020.

«Сейчас будут сборы, потом на втором сборе будет турнир. Пускай нас никто не списывает со счетов, мы будем бороться. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Первая игра с «Зенитом» будет показательной», — сказал Баринов.

На первом сборе, который пройдёт в Испании с 14 по 27 января, «Локомотив» проведёт три контрольных матча – 20 января с румынским «Стяуа», 23-го числа – с хорватским «Осиеком», 26-го – с корейским «Чонбуком».

Лучшие кадры с медобследования игроков «Локомотива» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020