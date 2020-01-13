Украинский специалист Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»
Украинский специалист Роман Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.
Контракт тренера с «Астаной» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также казахстанский клуб покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.
«Клуб благодарит Романа Иосифовича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает ему успешного продолжения тренерской карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Григорчук занимал пост главного тренера с середины сезона 2018 года. Позже украинский специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам и вновь вернулся к исполнению обязанностей в январе 2019 года.
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