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Украинский специалист Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»

Украинский специалист Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны»
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский специалист Роман Григорчук покинул пост главного тренера «Астаны», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Контракт тренера с «Астаной» был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Также казахстанский клуб покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

«Клуб благодарит Романа Иосифовича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает ему успешного продолжения тренерской карьеры!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Григорчук занимал пост главного тренера с середины сезона 2018 года. Позже украинский специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам и вновь вернулся к исполнению обязанностей в январе 2019 года.

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