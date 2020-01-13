В. Игнатьев: поздравил Слуцкого с назначением в «Рубин», он ещё в «Крылья» меня звал

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанского «Рубина».

«Я поздравил Слуцкого с переходом в «Рубин». Мы с ним хорошо общаемся. Леонид Викторович звал меня ещё в 2010 году в «Крылья Советов», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

44-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, подписав с клубом пятилетний контракт.

«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч казанцы проведут 1 марта в гостях с «Тамбовом».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

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