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Совет директоров «Барселоны» может решить будущее Вальверде сегодня вечером

Совет директоров «Барселоны» может решить будущее Вальверде сегодня вечером
Футбол / Испания 0

Сегодня, 13 января, совет директоров «Барселоны» может принять решение относительно будущего главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает Sport.es.

По информации источника, вечером состоится заседание совета директоров каталонского клуба во главе с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу, на котором будет обсуждаться ситуация с Вальверде.

Ранее сообщалось, что Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. «Барселона» набрала 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ранее клуб не смог пробиться в финал Суперкубка Испании, уступив в матче 1/2 финала турнира «Атлетико» (2:3).

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