Совет директоров «Барселоны» может решить будущее Вальверде сегодня вечером
Сегодня, 13 января, совет директоров «Барселоны» может принять решение относительно будущего главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает Sport.es.
По информации источника, вечером состоится заседание совета директоров каталонского клуба во главе с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу, на котором будет обсуждаться ситуация с Вальверде.
Ранее сообщалось, что Вальверде покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.
Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. «Барселона» набрала 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ранее клуб не смог пробиться в финал Суперкубка Испании, уступив в матче 1/2 финала турнира «Атлетико» (2:3).
Вальверде зол, что «Барселона» не обсудила с ним ситуацию с Хави
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