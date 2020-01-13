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Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма про Швайнштайгера

Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма про Швайнштайгера
Футбол / Германия 0

Известный немецкий режиссёр и актёр Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма о бывшем футболисте «Баварии» и сборной Германии Бастиане Швайнштайгере, сообщает Die Welt.

По информации источника, картина о немецком игроке выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime в 2020 году.

«Для меня Бастиан — один из величайших немецких футболистов в истории. Он особенный человек. Для меня Швайнштайгер — это чистые эмоции. С ним легко, поэтому и создание сценария не создало больших трудностей. Он должен получить свой фильм», — отметил Швайгер.

Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2019 года. В составе сборной Германии полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году.

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