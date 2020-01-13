Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма про Швайнштайгера
Известный немецкий режиссёр и актёр Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма о бывшем футболисте «Баварии» и сборной Германии Бастиане Швайнштайгере, сообщает Die Welt.
По информации источника, картина о немецком игроке выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime в 2020 году.
«Для меня Бастиан — один из величайших немецких футболистов в истории. Он особенный человек. Для меня Швайнштайгер — это чистые эмоции. С ним легко, поэтому и создание сценария не создало больших трудностей. Он должен получить свой фильм», — отметил Швайгер.
Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2019 года. В составе сборной Германии полузащитник стал чемпионом мира в 2014 году.
Читайте также
- 13 января 2020
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:18
-
18:17
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:09
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:12
-
15:59
-
15:51
-
15:49
-
15:43
-
15:18
-
15:18
-
15:01
-
14:50
-
14:36
-
14:31
-
14:17
-
14:17
-
14:08
-
14:04
-
14:03
-
13:52
-
13:37
Партнерский контент