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«Аякс» объявил о возвращении Бабеля

«Аякс» объявил о возвращении Бабеля
Футбол / Прочие турниры 0

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Галатасарая» Райана Бабеля на правах аренды. Арендное соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

Бабель выступал за «Аякс» в период с 2004 по 2007 год и с 2012 по 2013 год. Вместе с амстердамским клубом хавбек дважды становился чемпионом Нидерландов, а также два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Хавбек перешёл в турецкий клуб летом 2019 года, подписав с «Галатасараем» контракт на три года. Бабель принял участие в 15 матчах чемпионата Турции в этом сезоне. Футболист сборной Нидерландов забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.

Амстердамский «Аякс» набрал 44 очка в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Бабель может вернуться в «Аякс», чтобы попасть на чемпионат Европы
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