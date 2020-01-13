Агент Шкурина: в будущем Илья хочет уехать на Запад

Валерий Исаев, агент белорусского нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, что футболист в будущем хочет уехать в Европу.

«Месяца за три-четыре до трансфера мы разговаривали с Ильёй о вариантах развития его карьеры. Он говорил: «Ещё год мне по-любому нужно провести в чемпионате Беларуси». Потом стали появляться заграничные варианты. На уровне селекционных служб хватало разговоров с различными европейскими клубами. В будущем Илье хотелось уехать именно на Запад. Честно скажу, мне как его менеджеру хочется, чтобы в перспективе он уехал в топ-чемпионат. Шкурин отлично владеет английским языком. На мой взгляд, у него нет проблем с адаптацией. Возможно, со стороны он выглядит не самым общительным, но скажу вам на своём примере: это проблемы тех, кто завис в прошлом веке и ничего не хочет менять в своём восприятии происходящего вокруг. Поэтому признаюсь, Илья даже не рассматривал вариантов перехода в клуб из нижней части таблицы РПЛ, хотя предложений хватало.



Когда возник вариант с ЦСКА, мы пообщались с Виктором Гончаренко. Затем он попросил номер телефона Ильи. Они поговорили. После этого я набрал Илью. Не знаю, что ему говорил Гончаренко, но Шкурин сказал, что хочет перейти в ЦСКА. Правда, потом с его стороны появились опасения, что он не будет играть. После этого с Ильёй говорили и Гончаренко, и Бабаев, и Дюков (руководитель селекционного отдела ЦСКА. — Прим. „Чемпионата“). Они объяснили, что сейчас от него никто не ждёт чудес. В ЦСКА видят потенциал Шкурина и в случае чего готовы ждать. Плюс Виктор Михайлович сказал, что сегодня Шкурин – игрок основной заявки ЦСКА. Кроме того спортивный директор клуба говорил мне о принципах их работы. Новичку команды по-любому дают сыграть шесть матчей, несмотря на возможные ошибки. Если на этом отрезке не получается дать нужное качество, то могут быть и дубли, и аренды», — приводит слова Исаева by.tribuna.com.