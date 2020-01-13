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Тер Штеген приступил к тренировкам с «Барселоной»

Тер Штеген приступил к тренировкам с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген восстановился после травмы правого колена и вернулся к тренировкам с каталонской командой.

«Рад снова выйти на газон!» — написал тер Штеген под фотографией на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее из-за повреждения колена 27-летний немецкий голкипер пропустил два матча, в том числе полуфинальную встречу Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3). Во время отсутствия тер Штегена в составе «Барселоны» ворота каталонской команды защищал резервный вратарь Нето.

«Барселона» набрала 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре каталонская команда сыграет с «Гранадой». Матч пройдёт 19 января в Барселоне.

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