Тер Штеген приступил к тренировкам с «Барселоной»
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген восстановился после травмы правого колена и вернулся к тренировкам с каталонской командой.
«Рад снова выйти на газон!» — написал тер Штеген под фотографией на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее из-за повреждения колена 27-летний немецкий голкипер пропустил два матча, в том числе полуфинальную встречу Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3). Во время отсутствия тер Штегена в составе «Барселоны» ворота каталонской команды защищал резервный вратарь Нето.
«Барселона» набрала 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре каталонская команда сыграет с «Гранадой». Матч пройдёт 19 января в Барселоне.
Тер Штеген, Дембеле и Артур не попали в заявку «Барселоны» на Суперкубок Испании
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