Тер Штеген приступил к тренировкам с «Барселоной»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген восстановился после травмы правого колена и вернулся к тренировкам с каталонской командой.



«Рад снова выйти на газон!» — написал тер Штеген под фотографией на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранее из-за повреждения колена 27-летний немецкий голкипер пропустил два матча, в том числе полуфинальную встречу Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико» (2:3). Во время отсутствия тер Штегена в составе «Барселоны» ворота каталонской команды защищал резервный вратарь Нето.



«Барселона» набрала 40 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре каталонская команда сыграет с «Гранадой». Матч пройдёт 19 января в Барселоне.