«Локомотив» объявил о продлении контракта с Коломейцевым

«Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Коломейцевым. Новое соглашение 30-летнего хавбека с московским клубом рассчитано до лета 2020 года.

Коломейцев выступает в составе московского «Локомотива» с 2015 года. В составе «железнодорожников» хавбек — чемпион России сезона-2017/18, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны. В нынешнем сезоне полузащитник в 15 матчах забил один гол. На счету Коломейцева 104 встречи и семь мячей в составе «железнодорожников».

Московский «Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.