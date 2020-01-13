«Локомотив» объявил о продлении контракта с Коломейцевым
«Локомотив» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Александром Коломейцевым. Новое соглашение 30-летнего хавбека с московским клубом рассчитано до лета 2020 года.
Коломейцев выступает в составе московского «Локомотива» с 2015 года. В составе «железнодорожников» хавбек — чемпион России сезона-2017/18, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны. В нынешнем сезоне полузащитник в 15 матчах забил один гол. На счету Коломейцева 104 встречи и семь мячей в составе «железнодорожников».
Московский «Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
«Локомотив» проведёт три матча на первом зимнем сборе
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