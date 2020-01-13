Маркиньос продлил контракт с «ПСЖ» до 2024 года
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом. Новое соглашение 25-летнего бразильского футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Фото: Официальный сайт «ПСЖ»
Маркиньос выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2013 года. На счету бразильского футболиста 270 матчей в составе парижской команды, в которых он забил 20 мячей и отдал 7 результативных передач. В составе «ПСЖ» Маркиньос выиграл 19 трофеев, в том числе пять раз — чемпионат и четырежды — Кубок Франции. С 2013 года защитник выступает за сборную Бразилии.
«Пари Сен-Жермен» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В тройку лидеров соревнований входят «Марсель» (41) и «Ренн» (33).
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