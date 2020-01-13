Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кике Сетьен — приоритетный кандидат на замену Вальверде в «Барселоне»

Кике Сетьен — приоритетный кандидат на замену Вальверде в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Испанский тренер Кике Сетьен является фаворитом в борьбе за пост главного тренера «Барселоны», сообщает AS.

По информации источника, в ближайшее время нынешний главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде будет отправлен в отставку. Основным претендентом на его должность является экс-тренер «Бетиса» Сетьен. Сообщается, что он несколько раз общался с представителями «Барселоны». Его агент уже прибыл в столицу Каталонии.

Последним клубом Сетьена был «Бетис». Испанский наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом». Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.

Источник: «Барселона» сообщила Вальверде, что расторгнет с ним контракт
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020