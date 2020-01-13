Кике Сетьен — приоритетный кандидат на замену Вальверде в «Барселоне»

Испанский тренер Кике Сетьен является фаворитом в борьбе за пост главного тренера «Барселоны», сообщает AS.
По информации источника, в ближайшее время нынешний главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде будет отправлен в отставку. Основным претендентом на его должность является экс-тренер «Бетиса» Сетьен. Сообщается, что он несколько раз общался с представителями «Барселоны». Его агент уже прибыл в столицу Каталонии.
Последним клубом Сетьена был «Бетис». Испанский наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом». Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.
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