Робертсон: без трофеев рекорды не имеют значения

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о рекордах, которые клуб установил в нынешнем сезоне.
«Рекорды не имеют значения для нас. Если мы превзойдём определённые достижения — это, конечно, хорошо. Но мы оценим это лишь в том случае, если завоюем трофей.
В прошлом сезоне мы побили рекорд по количеству сухих матчей, но остались с пустыми руками в Премьер-лиге. Рекорды не имеют значения, если не дают возможность добиться цели. Надеюсь, что в нынешнем сезоне это произойдёт.
Премьер-лига — это очень сложный чемпионат. Порой кажется, что мы побеждаем легко, но поверьте, это не так. Сложно играть с каждой командой, которая хочет победить вас. Чем дольше длится беспроигрышная серия, тем больше тебя хотят победить. Мы не празднуем чемпионство досрочно. Мы можем отпраздновать только победу в конкретном матче. Пусть это будет продолжаться, тогда в мае, мы, возможно, сможем отпраздновать чемпионство", — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.
- 13 января 2020
-
21:57
-
21:36
-
21:20
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:18
-
18:17
-
17:59
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:09
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:12
-
15:59
-
15:51
-
15:49
-
15:43