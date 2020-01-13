Робертсон: без трофеев рекорды не имеют значения

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о рекордах, которые клуб установил в нынешнем сезоне.

«Рекорды не имеют значения для нас. Если мы превзойдём определённые достижения — это, конечно, хорошо. Но мы оценим это лишь в том случае, если завоюем трофей.

В прошлом сезоне мы побили рекорд по количеству сухих матчей, но остались с пустыми руками в Премьер-лиге. Рекорды не имеют значения, если не дают возможность добиться цели. Надеюсь, что в нынешнем сезоне это произойдёт.

Премьер-лига — это очень сложный чемпионат. Порой кажется, что мы побеждаем легко, но поверьте, это не так. Сложно играть с каждой командой, которая хочет победить вас. Чем дольше длится беспроигрышная серия, тем больше тебя хотят победить. Мы не празднуем чемпионство досрочно. Мы можем отпраздновать только победу в конкретном матче. Пусть это будет продолжаться, тогда в мае, мы, возможно, сможем отпраздновать чемпионство", — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.