Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Робертсон: без трофеев рекорды не имеют значения

Робертсон: без трофеев рекорды не имеют значения
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о рекордах, которые клуб установил в нынешнем сезоне.

«Рекорды не имеют значения для нас. Если мы превзойдём определённые достижения — это, конечно, хорошо. Но мы оценим это лишь в том случае, если завоюем трофей.

В прошлом сезоне мы побили рекорд по количеству сухих матчей, но остались с пустыми руками в Премьер-лиге. Рекорды не имеют значения, если не дают возможность добиться цели. Надеюсь, что в нынешнем сезоне это произойдёт.

Премьер-лига — это очень сложный чемпионат. Порой кажется, что мы побеждаем легко, но поверьте, это не так. Сложно играть с каждой командой, которая хочет победить вас. Чем дольше длится беспроигрышная серия, тем больше тебя хотят победить. Мы не празднуем чемпионство досрочно. Мы можем отпраздновать только победу в конкретном матче. Пусть это будет продолжаться, тогда в мае, мы, возможно, сможем отпраздновать чемпионство", — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.

Робертсон: если «Ливерпуль» начнёт оступаться, наши преследователи воспользуются этим
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020