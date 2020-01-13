Лукас Сантос: плохо владею языком, но надеюсь, что не сталкивался с расизмом в России

Бывший полузащитник ЦСКА Лукас Сантос, вернувшийся в бразильский клуб «Васко да Гама», поделился впечатлениями от пребывания в России.



«Этот опыт важен с профессиональной точки зрения. В прошлом году мне понадобилось время, чтобы повзрослеть. Его мне предоставил ЦСКА. Перешёл туда, поиграл, пожил один. Это помогло познакомиться с европейским футболом. Думаю, этот год будет сильно отличаться от предыдущего.



У меня был переводчик, он мне очень помог. Когда ходил в ресторан или торговый центр, использовал онлайн-переводчик. Узнал, как тут привыкли работать и играть в футбол. Европейский футбол совершенно другой. Здесь больше силы, больше борьбы. В Бразилии футбол — это искусство. Теперь надеюсь использовать всё, что узнал там.



Что касается расизма, я плохо владею языком. Надеюсь, мне не пришлось испытать это. В торговых центрах и ресторанах на меня иногда бросали косые взгляды, но ничего особенного. Был случай с Малкомом в „Зените“. Это очень раздражает в футболе. Но в клубе меня приняли хорошо. Понравилось, как ко мне относились», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.

ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»