Лукас Сантос: плохо владею языком, но надеюсь, что не сталкивался с расизмом в России

Бывший полузащитник ЦСКА Лукас Сантос, вернувшийся в бразильский клуб «Васко да Гама», поделился впечатлениями от пребывания в России.
«Этот опыт важен с профессиональной точки зрения. В прошлом году мне понадобилось время, чтобы повзрослеть. Его мне предоставил ЦСКА. Перешёл туда, поиграл, пожил один. Это помогло познакомиться с европейским футболом. Думаю, этот год будет сильно отличаться от предыдущего.
У меня был переводчик, он мне очень помог. Когда ходил в ресторан или торговый центр, использовал онлайн-переводчик. Узнал, как тут привыкли работать и играть в футбол. Европейский футбол совершенно другой. Здесь больше силы, больше борьбы. В Бразилии футбол — это искусство. Теперь надеюсь использовать всё, что узнал там.
Что касается расизма, я плохо владею языком. Надеюсь, мне не пришлось испытать это. В торговых центрах и ресторанах на меня иногда бросали косые взгляды, но ничего особенного. Был случай с Малкомом в „Зените“. Это очень раздражает в футболе. Но в клубе меня приняли хорошо. Понравилось, как ко мне относились», — приводит слова Сантоса Globo Esporte.
- 13 января 2020
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