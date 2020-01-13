«Рубин» показал первую тренировку команды под руководством Слуцкого
Казанский «Рубин» на сборе в Турции провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера команды — Леонида Слуцкого.
«Первая тренировка нашей команды на тренировочном сборе в турецком Белеке. Соскучились?» — сообщается в официальном «твиттере» казанского клуба.
44-летний Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, подписав с клубом пятилетний контракт.
«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером является «Зенит» (45). Следующий матч казанцы проведут 1 марта в гостях с «Тамбовом».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Слуцкий рассказал о введении в «Рубине» системы штрафов
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