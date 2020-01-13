Хавбек «Бенфики» Фернандеш прошёл медосмотр в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Бенфики» Жедсон Фернандеш прошёл медицинский осмотр в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports.



По информации источника, лондонский клуб в ближайшее время объявит об аренде футболиста. Ранее сообщалось, что срок аренды Фернандеша составит полтора года. В услугах португальского игрока были заинтересованы также «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси».



Жедсон Фернандеш принял участие в семи матчах за «Бенфику» в чемпионате Португалии в нынешнем сезоне, однако результативными действиями не отметился. С 2018 года хавбек выступает также в составе сборной Португалии.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 22 матчах 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».