«Барселона» достигла договорённости с Сетьеном
Новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен, сообщает Sport.es.
По данным источника, каталонский клуб договорился о заключении контракта со специалистом сроком до конца нынешнего сезона. В «Барселоне» Сетьен на посту главного тренера сменит Эрнесто Вальверде.
Последним клубом Сетьена был «Бетис». Испанский наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом». Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.
«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Хави: Сетьен был бы хорошим тренером для «Барселоны»
Читайте также
- 14 января 2020
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:08
- 13 января 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
21:57
-
21:36
-
21:20
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:18
-
18:17
Партнерский контент