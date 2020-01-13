«Барселона» достигла договорённости с Сетьеном

Новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб договорился о заключении контракта со специалистом сроком до конца нынешнего сезона. В «Барселоне» Сетьен на посту главного тренера сменит Эрнесто Вальверде.

Последним клубом Сетьена был «Бетис». Испанский наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом». Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании и по одному разу — победителем Кубка и Суперкубка Испании.

«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.