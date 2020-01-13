Кикнадзе подтвердил, что «Локомотив» ведёт переговоры с «Кёльном» по Хёведесу

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что немецкий защитник команды Бенедикт Хёведес может перейти в «Кёльн».
«Это правда, мы ведём переговоры с «Кёльном», но пока ничего не можем сообщить. Прежде всего мы хотим найти хорошее решение для игрока, а затем для нас как клуба», — приводит слова Кикнадзе Sport1.de.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб уже договорился с Бенедиктом об условиях личного контракта. «Кёльн» хочет заполучить игрока уже в зимнее трансферное окно, но «Локомотив» пока отказывается его продавать.
Отмечается, что Хёведес ощущает себя в Москве комфортно, но для его семьи приоритетом является возвращение в Германию. Контракт Бенедикта с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2021 года.
Хёведес защищает цвета «Локомотива» с 2018 года, а ранее выступал за «Шальке-04» и «Ювентус». В нынешнем сезоне немец провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и получил одну жёлтую карточку.
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