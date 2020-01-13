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«Милан» заинтересован в услугах Орье

«Милан» заинтересован в услугах Орье
Футбол / Англия 0

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Football Italia.

По информации источника, в услугах 27-летнего ивуарийского футболиста заинтересован «Милан». Сообщается, что трансфер может состояться в зимнее трансферное окно. Трансфер Орье оценивается в € 17,5 млн.

Орье выступает в составе «Тоттенхэм Хотспур» с 2017 года. В нынешнем сезоне ивуарийский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги и отдал 5 результативных передач. Ранее Орье выступал в составе таких команд, как «Ланс», «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен». С 2013 года Орье играет за национальную команду Кот-д'Ивуара.

«Милан» набрал в 19 матчах 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

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