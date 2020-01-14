Маминов: осталось согласовать последние юридические вопросы с «Актобе»

Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов подтвердил, что прилетел в Казахстан для согласования контракта с «Актобе».
«Да, я действительно нахожусь в Казахстане. Осталось согласовать последние юридические вопросы», — сказал Маминов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
45-летний Маминов в бытность футболистом выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Локомотива», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера «железнодорожников». Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».
В прошлом сезоне «Актобе» финишировал на последнем месте в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги и вылетел в низший дивизион.
- 14 января 2020
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:08
- 13 января 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
21:57
-
21:36
-
21:20
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:29
-
18:18
-
18:17