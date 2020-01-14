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Маминов: осталось согласовать последние юридические вопросы с «Актобе»

Маминов: осталось согласовать последние юридические вопросы с «Актобе»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший игрок и тренер московского «Локомотива» Владимир Маминов подтвердил, что прилетел в Казахстан для согласования контракта с «Актобе».

«Да, я действительно нахожусь в Казахстане. Осталось согласовать последние юридические вопросы», — сказал Маминов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

45-летний Маминов в бытность футболистом выступал за «Локомотив» с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб «Локомотива», в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера «железнодорожников». Позже он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень».

В прошлом сезоне «Актобе» финишировал на последнем месте в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги и вылетел в низший дивизион.

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