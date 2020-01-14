5 лучших сейвов 22-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлены лучшие пять сейвов 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. В подборку вошли моменты с участием голкиперов Висенте Гуайты («Кристал Пэлас»), Мэтта Райана («Брайтон энд Хоув Альбион»), Каспера Шмейхеля («Лестер Сити») и дважды Мартина Дубравки («Ньюкасл Юнайтед»).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После 22 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 61 очко. Второе место занимает «Манчестер Сити» (47), третье — «Лестер Сити» (45). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (39). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (34).
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
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