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«Барселона» пока не договорилась с Вальверде о расторжении контракта

«Барселона» пока не договорилась с Вальверде о расторжении контракта
Футбол / Испания 0

Объявление об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны» затягивается, сообщается в «твиттере» журналиста радиостанции RAC1 Жерара Ромеро.

По данным источника, каталонский клуб пока что не может договориться с тренером об условиях расторжения контракта. Переговоры между сторонами, скорее всего, продолжатся во вторник, 14 января.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже договорилась с Кике Сетьеном, который должен возглавить команду до окончания нынешнего сезона.

Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.

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