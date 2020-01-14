«Барселона» официально объявила об увольнении Вальверде

Испанская «Барселона» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с 55-летним испанским специалистом Эрнесто Вальверде.

«Клуб публично выражает свою благодарность Эрнесто Вальверде за профессионализм, целеустремленность, преданность делу и всегда позитивный и внимательный подход, который он всегда проявлял ко всем в «Барселоне». Желаем ему удачи и успехов в будущем», — говорится в заявлении клуба.

Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.

Из 163 официальных матчей под его руководством, 108 игр (66%) завершились победой, 35 (22%) вничью и 20 (12%) закончились поражением.

«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.