«Барселона» официально объявила об увольнении Вальверде

Испанская «Барселона» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с 55-летним испанским специалистом Эрнесто Вальверде.
«Клуб публично выражает свою благодарность Эрнесто Вальверде за профессионализм, целеустремленность, преданность делу и всегда позитивный и внимательный подход, который он всегда проявлял ко всем в «Барселоне». Желаем ему удачи и успехов в будущем», — говорится в заявлении клуба.
Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.
Из 163 официальных матчей под его руководством, 108 игр (66%) завершились победой, 35 (22%) вничью и 20 (12%) закончились поражением.
«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- 14 января 2020
-
02:37
-
02:18
-
01:34
-
01:25
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:08
- 13 января 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
21:57
-
21:36
-
21:20
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:16
-
18:59
-
18:54