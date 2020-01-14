«Атлетико» готов предложить «Арсеналу» Лемара в обмен на Ляказетта

Мадридский «Атлетико» готовит «план Б» на случай, если «матрасникам» не удастся заполучить нападающего «Пари-Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, утверждает испанское издание Marca.
Альтернативой 33-летнему уругвайскому нападающему может стать французский форвард «Арсенала» Александр Ляказетт. В сделку может быть включен соотечественник игрока «пушкарей» — Тома Лемар, перешедший в «Атлетико» в июле 2018 года.
Кавани остаётся приоритетом «Атлетико» в укреплении позиции центрального форварда, однако, по сообщениям французских СМИ, «ПСЖ» исключил возможность его продажи в январское трансферное окно. Напомним, что соглашение уругвайца с «ПСЖ» рассчитано до следующего лета, по истечении которого форвард покинет парижский клуб на правах свободного агента.
Кавани выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне уругваец забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
В нынешнем сезоне Лемар принял участие в 15 матчах испанской Примеры и 6 встречах Лиги чемпионов. Француз не отметился забитыми мячами или результативными передачами. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 14 января 2020
-
02:37
-
02:18
-
01:34
-
01:25
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:08
- 13 января 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
21:57
-
21:36
-
21:20
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:20
-
19:16
-
18:59
-
18:54